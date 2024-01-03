Edirne'de Ticari Taksi ile Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Edirne'de ticari taksi ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan iki kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Edirne Kocasinan Mahallesi Sadık Ahmet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Soner T. kontrolündeki 22 T 0050 plakalı ticari taksi ile Cüneyt Ç. idaresindeki 34 FBJ 820 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle ticari taksinin arka sağ tekerleği yerinden koparken, 2 kişi ise yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralanan ticari taksi sürücüsü ve yanında bulunan yolcu ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol olay yerine çağrılan çekicinin otomobilleri kaldırması ile yeniden açıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - EDİRNE