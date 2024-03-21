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Edirne'de Ticari Araçta Yakalanan 9 Düzensiz Göçmen

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Edirne'de şüphe üzerine durdurulan ticari araçta 9 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından devam eden çalışmalarda, Edirne merkeze bağlı Musabeyli köyünde asayiş timlerince yapılan denetimler esnasında yurt dışına kaçma girişiminde bulundukları tespit edilen 9 düzensiz kaçak göçmen ve 1 organizatör yakalanarak göçmen kaçakçılığında kullandıkları 1 araç ele geçirildi.

Yakalanan göçmenler ülkelerine geri gönderilmek üzere Edirne İl Göç İdaresine teslim edildi. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Edirne 3.Sayfa Güncel Haberler

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