Edirne'de Ticari Araçta Yakalanan 9 Düzensiz Göçmen

Edirne'de şüphe üzerine durdurulan ticari araçta 9 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından devam eden çalışmalarda, Edirne merkeze bağlı Musabeyli köyünde asayiş timlerince yapılan denetimler esnasında yurt dışına kaçma girişiminde bulundukları tespit edilen 9 düzensiz kaçak göçmen ve 1 organizatör yakalanarak göçmen kaçakçılığında kullandıkları 1 araç ele geçirildi.

Yakalanan göçmenler ülkelerine geri gönderilmek üzere Edirne İl Göç İdaresine teslim edildi. - EDİRNE