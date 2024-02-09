Edirne'de ters yönden gelen otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü kaçtı

Edirne'de ters yönden gelen otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü, motosikletin arkasındaki yaralı arkadaşını kaza yerinde bırakıp kayıplara karıştı.

Alınan bilgilere göre, Edirne merkez Mithatpaşa Mahallesi Kulekapı Caddesi'nde ters yönden gelen S.G.'nin kullandığı 22 ACM 330 plakalı otomobil, sürücüsü ve plakası belirlenemeyen bir motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosikletin arkasında bulunan D.M. düşerek yaralandı. Motosikletin sürücüsü ise, motosikletini de alıp yaralı arkadaşını olay yerinde bırakarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı vatandaş, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Otomobilin sürücüsü S.G. ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, kaza yerinden kaçan motosiklet sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - EDİRNE