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Edirne'de Ters Dönerek Şarampole Yuvarlanan Otomobilde 2 Yaralı

Edirne'de Ters Dönerek Şarampole Yuvarlanan Otomobilde 2 Yaralı
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Edirne'nin Keşan ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkan otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada 2 kişi yaralandı, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde yoldan çıkarak şarampole yuvarlanan ve ters dönen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Keşan'dan Gökçetepe köyü istikametine giden H.M. (78) yönetimindeki 22 ABS 145 plakalı otomobil, köye yaklaştığı sırada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldaki köprüden uçtu. Ters dönen otomobilde H.M. ile otomobilde yolcu olarak bulunan Ü.M. (70) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan Ü.M.'yi otomobilden çıkarttı. Yaralılar, kaldırıldıkları Keşan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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