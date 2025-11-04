Haberler

Edirne'de Ters Devrilen Otomobilin Sürücüsü Emniyet Kemeri Sayesinde Kurtuldu

Edirne'de Ters Devrilen Otomobilin Sürücüsü Emniyet Kemeri Sayesinde Kurtuldu
Güncelleme:
Edirne'de meydana gelen trafik kazasında otomobili ters dönen sürücü, emniyet kemerinin takılı olması sayesinde yara almadan kurtuldu. Kazada sürücü, kendi imkanlarıyla araçtan çıkarak sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

Edirne'de ters devrilen otomobilde metrelerce sürüklenen sürücü, emniyet kemerinin takılı olması sayesinde kazadan yara almadan kurtuldu.

Edirne'nin Atatürk Bulvarı'nda 22 T 0460 plakalı ticari taksisiyle seyreden sürücü Vezattin Başkurt, önüne çıkış yapan araca çarpmamak için manevra yaptığı esnada orta refüje çarptı.

Devrilen otomobilde metrelerce sürüklenen sürücü, emniyet kemerinin takılı olması sayesinde kazadan yara almadan kurtuldu. Kendi imkanlarıyla araçtan çıkan sürücü, sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi. Bir süre araç trafiğine kapatılan yol, taksinin kaldırılmasıyla yeniden trafiğe açıldı.

Sürücü Vezattin Başkurt, emniyet kemeri sayesinde kazadan yara almadan kurtulduğunu belirterek, emniyet kemerinin önemine vurgu yaptı. - EDİRNE

