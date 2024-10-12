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Edirne'de Tek Katlı Evde Yangın Çıktı

Edirne'de Tek Katlı Evde Yangın Çıktı
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Dilaverbey Mahallesi'nde bulunan tek katlı bir evde çıkan yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri müdahale ederek yangını kısa sürede kontrol altına alırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Edirne'de tek katlı ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Dilaverbey Mahallesi'nde bulunan tek katlı evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik tedbiri alırken, itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Kısa sürede söndürülen yangında evde maddi hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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