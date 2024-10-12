Edirne'de Tek Katlı Evde Yangın Çıktı

Edirne'de tek katlı ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Dilaverbey Mahallesi'nde bulunan tek katlı evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik tedbiri alırken, itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Kısa sürede söndürülen yangında evde maddi hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - EDİRNE