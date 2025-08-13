Edirne'de Tefecilik Yapana Operasyon: 2 Şüpheli Tutuklandı

Edirne'de Tefecilik Yapana Operasyon: 2 Şüpheli Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de yüksek faizle borç para verdikleri tespit edilen G.M. ve C.O. adlı iki kişi, düzenlenen operasyon sonucu yakalanarak tutuklandı.

Edirne'de yüksek faizle borç para verdikleri tespit edilen 2 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalanarak tutuklandı.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, tefecilik suçunun önlenmesine yönelik operasyon düzenledi.

Yapılan fiziki takip, görüntü incelemeleri ve MASAK raporları sonucunda, G.M. ve C.O. isimli şüphelilerin paraya ihtiyacı olan kişilere yüksek faiz karşılığında borç para verdikleri belirlendi.

Operasyonda yakalanan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Olay iddia: İsrail, Filistinlileri Güney Sudan'a yerleştirecek

Netanyahu, Filistinlileri o ülkeye yerleştirecek! İlk görüşme tamam
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güle güle Zaniolo! Transferi duyurdular

Güle güle Zaniolo! Transferi duyurdular
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.