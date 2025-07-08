Edirne'de Tarladan Ağaçlık Alana Sıçrayan Yangın Söndürüldü

Edirne'de Tarladan Ağaçlık Alana Sıçrayan Yangın Söndürüldü
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Edirne'nin Eskikadın köyü yakınlarında hasat edilmiş buğday tarlasında başlayan yangın ağaçlık alana sıçradı. İtfaiye ve orman ekipleri yangını başarılı bir şekilde söndürdü.

Edirne'de tarlada başlayıp ağaçlık alana sıçrayan yangın söndürüldü.

Edirne'nin Eskikadın köyü yakınlarında hasat edilmiş buğday tarlasında başlayan yangın, ağaçlık alana sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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