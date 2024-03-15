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Edirne'de takla atan otomobil sürücüsü kurtarıldı

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Edirne'de kontrolden çıkan otomobilin takla attığı kazada sıkışan sürücü, itfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Kazayı gören bir vatandaş ise ilk müdahaleyi yapmıştır.

Edirne'de takla atan otomobil sürücüsü sıkıştığı yerden kurtarıldı

EDİRNE - Edirne'de kontrolden çıkan otomobilin takla attığı kazada araç içinde sıkışan sürücü itfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Kaza, İstanbul-Edirne istikametinde Kırklareli'ne dönüş kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yeliz Fatma S. idaresindeki 34 JH 1346 plakalı otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek taklalar attı. Yol ortasında ters duran otomobil sürücüsü, bulunduğu araçta sıkıştı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle sürücü, sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, yolda güvenlik önlemi alarak kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kazayı görünce yardıma koştuğunu söyleyen Mustafa Okuyan, otomobilin takla attığını ve ilk müdahaleyi kendisinin yaptığını ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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