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Edirne'de şüpheli çanta fünye ile patlatıldı

Edirne'de minibüs durağına bırakılan ve çevre güvenliği alınarak bomba imha görevlisi tarafından fünye ile patlatılan çantadan kıyafet ve kitaplar çıktı. Çantayı kimin bıraktığı konusunda araştırmalar sürdürülüyor.