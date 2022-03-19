Edirne'de suç örgütüne şafak operasyonu: 11 gözaltı - Haberler

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Edirne'de suç örgütüne şafak operasyonu: 11 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Edirne'de suç örgütüne şafak operasyonu: 11 gözaltı

Edirne'de silahlı suç örgütüne yönelik çeşitli adrese düzenlenen eş zamanlı şafak operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

EDİRNE (İHA) - Edirne'de silahlı suç örgütüne yönelik çeşitli adrese düzenlenen eş zamanlı şafak operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Edirne Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tefecilik, ihaleye fesat karıştırma, silah kanununa muhalefet, gasp, kasten yaralama ve mala zarar verme suçlarını gerçekleştirdikleri iddiasıyla suç örgütüne yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda örgüt lideri olduğu öne sürülen şüphelinin de aralarında bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 6'sı tutuklandı. - EDİRNE

Edirne'de suç örgütüne şafak operasyonu: 11 gözaltı

Edirne'de suç örgütüne şafak operasyonu: 11 gözaltı

Edirne'de suç örgütüne şafak operasyonu: 11 gözaltı

Edirne'de suç örgütüne şafak operasyonu: 11 gözaltı

Edirne'de suç örgütüne şafak operasyonu: 11 gözaltı

Edirne'de suç örgütüne şafak operasyonu: 11 gözaltı

Edirne'de suç örgütüne şafak operasyonu: 11 gözaltı

Edirne'de suç örgütüne şafak operasyonu: 11 gözaltı

Edirne'de suç örgütüne şafak operasyonu: 11 gözaltı

Edirne'de suç örgütüne şafak operasyonu: 11 gözaltı

Edirne'de suç örgütüne şafak operasyonu: 11 gözaltı

Edirne'de suç örgütüne şafak operasyonu: 11 gözaltı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kaçakçılık, Muhalefet, Edirne, Silah, 3. Sayfa, Haberler

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