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Edirne'de Sprey Boyalı ATM Soygunu Girişimi

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Edirne'de bir bankanın ATM'si sprey boya ile boyanarak soyulmak istendi. Hırsızın maskesini takması güvenlik kamerasına yansıdı. Olay anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Edirne'de sprey boya ile ATM soygunu yapma girişiminde bulunan hırsız, kameraları boyayarak kendini gizlemeye çalıştı. ATM hırsızının maskesini ise kameralar önünde takması bankanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Edirne'de Çilingirler Caddesi'nde özel bir bankanın ATM'si gece saatlerinde bir şüpheli tarafından soyulmak istendi. Şüpheli bir kişi tarafından ilk önce güvenlik kameraları sprey boya ile boyandı.

Sprey boyalı hırsız, daha sonra ise ATM'nin para alma bölmesini zorlayarak kırılıyor. Para alma bölümünden paraları alamayacağını anlayan hırsız, bu kez ATM'nin kapısını kırarak, içeriye giriyor. İçerdeki kameraları da sprey boya ile boyan ATM hırsızı, içerden de para çalamayınca alarm sisteminin devreye girmesiyle birlikle olay yerinde hızlıca uzaklaştı.

Yaşanan ilginç soygun girişimi ise anbean güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Emniyet ekipleri tarafından ATM hırsızı Murat U. otobüsle otogarda kaçak isterken yakalanarak, gözaltına alındı.

Polis ekiplerinin yaptığı incelemede şüpheli ATM hırsızı Murat U'nun aynı yöntemle 5 ATM'yi daha soyma girişimde bulunduğu öğrenildi. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik Kamerası Edirne ATM 3.Sayfa Spor Güncel Haberler

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