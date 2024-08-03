Edirne'de son 7 ayda 7 terörist etkisiz hale getirildi

Bakan Yerlikaya:

" Edirne'de şu anda organize suç örgütü yok"

EDİRNE - Bakan Yerlikaya, " Edirne'de PKK terör örgütüyle ilgili ilk 7 ayda 90 tutuklu 20 adli kontrol ve 7 terörist etkisiz hale getirildi" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1 Haziran 2023-31 Temmuz 2024 tarihleri arasında güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen bazı operasyon başlıklarıyla ilgili bilgiler ve verileri paylaştı.

Yapılan toplantıda Edirne'deki asayiş suçlarıyla ilgili emniyet, jandarma ve sahil güvenlikten bilgi alan Bakan Yerlikaya, 1 Ocak ve 31 Temmuz 2024 olmak üzere yılın ilk 7 ayında gerçekleştirilen başarılı çalışmaları anlattı.

Bakan Yerlikaya, "Edirne'de PKK terör örgütüyle ilgili bu yine yılın ilk 7 ayında 90 tutuklu 20 adli kontrol ve 7 terörist etkisiz hale getirildi. FETÖ ile ilgili 348 operasyonda 535 tutuklu 116 kontrol, DEAŞ'la ilgili 18 operasyon, 12 tutuklu, 2 adli kontrol, diğer marjinal sol terör örgütleriyle ilgili 21 operasyon, 8 tutuklu ve 12 adli kontrol olduğunu da görüyoruz. Burada biri turuncu ikisi de gri olmak üzere 3 sözde üst düzey teröristin de etkisiz hale getirildiğini hatırlatalım" dedi.

"7 terörist etkisiz hale getirildi"

Organize suç örgütlerine yönelik Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Biz şehirlerimizde eşkıyaların nefesini keseceğiz. Onlar hiçbir şekilde istemiyorum' talimatını hatırlatan Bakan Yerlikaya, Edirne'de yapılan planlı projeli operasyonlarla beraber şu an için organize suç örgütü olmadığına dikkat çekti.

Vatandaşlara organize suç örgütleriyle, uyuşturucuyla, sokak satıcılarıyla, göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle ilgili ve rahatsızlık duydukları her konuda 112'yi aramaları konusunda çağrıda bulunan Yerlikaya, "Şu an için organize suç örgütleriyle ilgili çökertilen ve alınanların dışında şu anda planlı, projeli takip bile yok Edirne'de. Bunu da vatandaşlarımıza ifade etmek istiyoruz. Edirne'de PKK terör örgütüyle ilgili bu yine yılın ilk 7 ayında 90 tutuklu 20 adli kontrol ve 7 terörist etkisiz hale getirildi. FETÖ ile ilgili 348 operasyonda 535 tutuklu 116 kontrol, DEAŞ'la ilgili 18 operasyon, 12 tutuklu, 2 adli kontrol, diğer marjinal sol terör örgütleriyle ilgili 21 operasyon, 8 tutuklu ve 12 adli kontrol olduğunu da görüyoruz. Burada biri turuncu ikisi de gri olmak üzere 3 sözde üst düzey teröristin de etkisiz hale getirildiğini hatırlatalım" ifadelerine yer verdi.