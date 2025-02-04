Edirne'de Sokak Köpekleri Arasında Korkutucu Kavga

Edirne'de köpeklerin kavgası korku dolu gözlerle izlendi.

Edirne'de sürü halinde hareket eden 15'ten fazla köpek başka bir köpeğe saldırdı. Vatandaşlar tarafından korku dolu gözlerle izlenen o anlar, saniye saniye kaydedildi. Yoldan geçen sürücülerin araçlarının kornalarına basmalarına rağmen birbirlerine saldırmaya devam eden köpeklerin kavgasını motokurye ayırdı. Motokuryenin motosikletiyle köpeklerin arasına girmesiyle köpekler caddeden kaçmaya başladı. Bölgede esnaflık yapan Recep Genç ve Ahmet Elemenli, sürü halinde hareket eden köpeklerin zaman zaman saldırgan hareketler sergilediğini söyledi. - EDİRNE