DEM Partili Bakırhan: Öcalan tarihi bir çağrı yapacak, artık top Erdoğan'da

"Öcalan tarihi bir çağrı yapacak" deyip topu Erdoğan'a attılar
Cumhurbaşkanı, öğrencilerin maaşla çalışabileceği yeni modelin bugün başladığını duyurdu

Cumhurbaşkanı müjdeyi duyurdu!
Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel hakkında 'görevi kötüye kullanma' suçundan iddianame

Bir CHP'li belediye başkanının daha hapsi isteniyor
Ahmed El Şara'nın eşi ilk kez görüntülendi

Eşi ilk kez görüntülendi! İşte Suriye'nin yeni fırst lady'si

Edirne'de Sokak Köpekleri Arasında Korkutucu Kavga

Edirne'de Sokak Köpekleri Arasında Korkutucu Kavga
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de 15'tan fazla köpeğin bir diğerine saldırdığı anlar vatandaşlar tarafından korku dolu gözlerle izlendi. Kavga, motokuryenin müdahalesiyle son buldu.

Edirne'de köpeklerin kavgası korku dolu gözlerle izlendi.

Edirne'de sürü halinde hareket eden 15'ten fazla köpek başka bir köpeğe saldırdı. Vatandaşlar tarafından korku dolu gözlerle izlenen o anlar, saniye saniye kaydedildi. Yoldan geçen sürücülerin araçlarının kornalarına basmalarına rağmen birbirlerine saldırmaya devam eden köpeklerin kavgasını motokurye ayırdı. Motokuryenin motosikletiyle köpeklerin arasına girmesiyle köpekler caddeden kaçmaya başladı. Bölgede esnaflık yapan Recep Genç ve Ahmet Elemenli, sürü halinde hareket eden köpeklerin zaman zaman saldırgan hareketler sergilediğini söyledi. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Cemal Enginyurt ve Salih Uzun CHP'ye katıldı
img

Taşıtlar için yeni zorunluluk bugün başladı
img

Ronaldo'dan bomba açıklamalar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özel hastanelerde yeni dönem başlıyor! Yüksek ücret ödeme devri sona erdi

Özel hastanelerde yeni dönem! Milyonlar rahat bir nefes alacak
Uzaktan ve esnek çalışma modeli geliyor! Tüm gözler Erdoğan'ın yapacağı açıklamada

Uzaktan ve esnek çalışma modeli geliyor! İşte yeni dönemin detayları
Canlı yayında skandal: Telefonla bağlanan kadın, kocasının fantezisinden dert yandı

Telefonla bağlanan kadın, kocasının fantezisinden dert yandı
Turbo Turabi yasak getirilen şarkısının sözlerini değiştirdi

Turbo Turabi'den her yerden sildirilen şarkısı için sürpriz hamle
Para kazandırarak gitti: Michy Batshuayi'nin yeni takımı belli oldu

İşte yeni takımı ve Galatasaray'a kazandırdığı para
NATO'dan sürpriz Türkiye paylaşımı! Güverteden çektiler

NATO'dan sürpriz Türkiye paylaşımı! Güverteden çektiler

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.