Edirne'de Şok Uygulama: Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

Edirne'nin Keşan ilçesinde polisin yaptığı "şok" uygulamada 527 kişinin GBT sorgulaması yapılırken, 124 araç kontrol edildi. Uygulamada 2 şüphelinin üzerinden uyuşturucu ele geçirildi.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehrin birçok noktasında eş zamanlı olarak şok uygulama yaptı. 527 kişinin GBT sorgulamasının yapıldığı uygulamada 124 araç da kontrol edildi. Uygulamada, durumlarından şüphelenilerek durdurulan U.K.'nin üzerinden 2,56 gram kimyasala bulanmış tütün, K.B.A.'nın üzerinden ise 2,48 gram kimyasala bulandırılmış tütün ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Alkollü bir sürücü hakkında işlem yapıldığı uygulamada, bir mekanda da sigara içildiği belirlendi. İş yeri sahibine tutanak tutulup idari işlem başlatıldı. Uygulamada 1 araç trafikten men edilerek, 4 araç sürücüsüne de çeşitli maddelerden 12 bin 878 TL idari para cezası uygulandı. - EDİRNE