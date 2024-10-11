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Edirne'de Şoförün Cüzdanını Çalan Hırsız Yakalandı

Edirne'de Şoförün Cüzdanını Çalan Hırsız Yakalandı
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Edirne'de toplu taşıma minibüsünde bir yolcunun şoförün dalgınlığından faydalanarak cüzdanını çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Hırsız A.F., polisin hızlı müdahalesiyle yakalanarak tutuklandı.

Edirne'de toplu ulaşım sistemi minibüsüne binen yolcu şoföre yakın oturdu. Cüzdanını gözüne kestiren kurnaz hırsız şoförün dalgınını fırsat bilerek kutu içinde duran cüzdanı çalıp, ilk durakta araçtan indi. Midibüsün içinde bulunan güvenlik kamerasına A.F.'nin, şoför Eren K.'nin cüzdanını çaldığı anlar anbean görüntülendi.

Şehir içi ulaşımı sağlayan Edirne Toplu Ulaşım Sistemi (ETUS) minibüsüne duraktan yolcu olarak binen A.F., ön koltuğa oturdu. Minibüsün güvenlik kamerasına yansıyan görüntülere göre, A.F.'nin şoförün arkasına oturduğu ve gözüne cüzdanı kestirdiği görüldü. İneceği durağa yaklaşınca sırt çantasını cüzdanın bulunduğu kutunun üstüne koyarak şoförün görüş açısını kapatıp, Eren K.'nin cüzdanını alan hırsız A.F. ilk durakta araçtan inip gözden kayboldu.

Cüzdanın yerinde olmadığını fark eden şoför Eren K. polise başvurmasının ardından gerçek ortaya çıktı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarında yapmış olduğu incelemede şüphelinin A.F. olduğunu belirleyerek kısa sürede yakaladı.

Edirne Adliyesi'ne sevk edilen A.F., çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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