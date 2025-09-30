Edirne'de Sivil Trafik Ekiplerinden Yüksek Sesli Müzik Denetimi
Edirne'de sivil trafik polisleri, yüksek sesle müzik dinleyen sürücülere cezai işlem uyguladı. Ekipler, denetimlerine devam edecek.
Edirne'de sivil trafik polisleri, araçlarında yüksek sesle müzik dinleyerek çevreye rahatsızlık veren sürücülere cezai işlem uyguladı.
Edirne İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı sivil trafik ekipleri, 1. Murat Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde denetim gerçekleştirdi. Denetimde araçlarında yüksek sesle müzik açarak çevreyi rahatsız eden sürücüler tek tek tespit edilerek cezai işlem uygulandı.
Polis ekiplerinin kent genelinde denetimlerini aralıksız sürdüreceği belirtildi. - EDİRNE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa