Haberler

Edirne'de Sivil Trafik Ekiplerinden Yüksek Sesli Müzik Denetimi

Edirne'de Sivil Trafik Ekiplerinden Yüksek Sesli Müzik Denetimi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de sivil trafik polisleri, yüksek sesle müzik dinleyen sürücülere cezai işlem uyguladı. Ekipler, denetimlerine devam edecek.

Edirne'de sivil trafik polisleri, araçlarında yüksek sesle müzik dinleyerek çevreye rahatsızlık veren sürücülere cezai işlem uyguladı.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı sivil trafik ekipleri, 1. Murat Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde denetim gerçekleştirdi. Denetimde araçlarında yüksek sesle müzik açarak çevreyi rahatsız eden sürücüler tek tek tespit edilerek cezai işlem uygulandı.

Polis ekiplerinin kent genelinde denetimlerini aralıksız sürdüreceği belirtildi. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Avrupa'nın insaniyeti bu kadar! Dünyanın gözünü diktiği filoyu ölüme terk edecekler

Avrupa'nın insaniyeti bu kadar! Dünyanın gözünü diktiği filoyu ölüme terk edecekler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'nin köklü mobilya markası resmen iflas etti

Türkiye'nin köklü mobilya markası iflas bayrağını resmen çekti
Divriği Havaalanı'na 84 yıl sonra ilk uçak indi

84 yıl sonra inen uçağı davul, zurna ve çiçeklerle karşıladılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.