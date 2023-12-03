Edirne'de Sivil Denetim: Yüksek Sesli Egzoz Kullanan Motosiklet Sürücülerine Cezai İşlem

Edirne'de trafik polisleri, yüksek desibel sese sahip abartı egzoz kullanan motosiklet sürücülerini takip ederek yakaladı. Sürücülere cezai işlem uygulanarak motosikletleri trafikten men edildi.

Sivil trafik polisleri yarış yaparak abartı egzoz patlatan motosikletlileri takip ederek yakaladı

EDİRNE - Edirne'de sivil olarak denetimlerini sıklaştıran trafik polisleri, yüksek desibel sese sahip abartı egzoz kullanmayı adeta alışkanlık haline getiren ve vatandaşlara büyük rahatsızlık veren motosiklet sürücülerini tek tek takip ederek yakaladı.

Edirne Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı Sivil Denetim Ekibi tarafından yüksek desibelde ses yaymayı alışkanlık haline getirerek, vatandaşları uyutmayan ve aynı zamanda çalıştırıldığında patlama sesine benzer sesler çıkaran egzozlara sahip motosikletlere yönelik denetim yaptı.

Yapılan takipli denetimlerde şüpheli motosiklet sürücüleri tek tek durduruldu.

Durdurulan motosikletlerde, ehliyetsiz, plakasız ve abartı egzoz olduğu tespit edilen ve yarış yaparak trafik güvenliğini tehlikeye sokan sürücülere cezai işlem uygulanarak motosikletleri trafikten men edildi.

Trafikten motosikletleri men edilen sürücüler bağırtı egzoz ile çevreye rahatsızlık verdikleri için pişman olduklarını belirtti.

Ayrıca, Atatürk Bulvarı üzerinde tehlikeli seyreden, yarış yapan motosiklet ve otomobiller üzerinde yapılan kontrollerde 29 araca çeşitli maddelerde cezai işlem uygulandı.

Polis ekiplerinin denetimlerini daha da sıklaştıracağı belirtildi.