Son dakika! Edirne'de silahlı saldırıya uğrayan lastikçi yaralandı Son dakika haberlerine göre Edirne'de silahlı saldırıya uğrayan lastikçi yaralandı Edirne'de pompalı tüfekle ateş edilmesi sonucu işyerinin önünde bekleyen oto lastikçi ağır yaralandı. Edirne'de silahlı saldırıya uğrayan lastikçi yaralandı EDİRNE - Edirne'de pompalı tüfekle ateş edilmesi sonucu işyerinin önünde bekleyen oto lastikçi ağır yaralandı. Edinilen bilgiye göre olay Edirne Yeni Sanayi sitesinde meydana geldi. Oto lastikçi işyerinin önünde oturan Mustafa Kara 4 kişinin bulunduğu araç tarafından silahlı saldırıya uğradı. Kara'ya pompalı tüfekle ateş edilmesi sonucu ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların haberihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı şahıs Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. İhlas Haber Ajansı / Mehmet Basmacı - 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler Son Dakika

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Son dakika! Edirne'de silahlı saldırıya uğrayan lastikçi yaralandı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.