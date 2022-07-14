Son dakika! Edirne'de silahlı saldırıya uğrayan lastikçi yaralandı
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberlerine göre Edirne'de silahlı saldırıya uğrayan lastikçi yaralandı Edirne'de pompalı tüfekle ateş edilmesi sonucu işyerinin önünde bekleyen oto lastikçi ağır yaralandı.
Edirne'de silahlı saldırıya uğrayan lastikçi yaralandı
EDİRNE - Edirne'de pompalı tüfekle ateş edilmesi sonucu işyerinin önünde bekleyen oto lastikçi ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre olay Edirne Yeni Sanayi sitesinde meydana geldi. Oto lastikçi işyerinin önünde oturan Mustafa Kara 4 kişinin bulunduğu araç tarafından silahlı saldırıya uğradı. Kara'ya pompalı tüfekle ateş edilmesi sonucu ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların haberihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı şahıs Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
İhlas Haber Ajansı / Mehmet Basmacı - 3. Sayfa