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Edirne'de Silahlı Saldırı: 1 Kişi Hayatını Kaybetti, 1 Yaralı

Edirne'de Silahlı Saldırı: 1 Kişi Hayatını Kaybetti, 1 Yaralı
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Edirne'de husumetlisinin kamyonuna silahlı saldırı düzenleyen 16 yaşındaki A.D., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Saldırı sonucu Yücel Kara yaşamını yitirdi, T.G. yaralandı. Cenaze töreni düzenlendi.

Edirne'de bir kişinin ölümü bir kişinin de yaralanması olayıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Edirne'de dün husumetlisinin kamyonuna gerçekleştirdiği silahlı saldırı sonucu husumetlisi Yücel Kara'nın(41) hayatını kaybetmesine, kamyonda bulunan T.G.'nin de yaralanmasına neden olan 16 yaşındaki şüpheli A.D. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen A.D.'nin adliyedeki işlemeleri sürüyor.

Cenaze töreni düzenlendi

Silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Yücel Kara için bugün Eski Camide öğle namazının ardından cenaze töreni düzenlendi. Kılınan cenaze namazının ardından Kara'nın cenazesi Buçuktepe Mezarlığına defnedildi. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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