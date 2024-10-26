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Edirne'de Silahlı Kavga: Bir Kişi Yaralandı

Edirne'de Silahlı Kavga: Bir Kişi Yaralandı
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Edirne'de husumetli iki kişi arasında başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Y.A., M.A.'ya 3 el ateş ederek kaçtı, M.A. bacağından yaralandı.

Edirne'de bir restoran önünde karşılaşan husumetlilerin tartışmasının silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu bir kişi yaralandı.

Olay, Edirne Abdurrahman Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bir restoranın önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Edirne'de daha önce aralarında husumet bulunan Y.A. ile M.A., kentte bulunan bir restoranın önünde karşılaştı. Tarafların aralarında çıkan tartışma daha sonra silahlı kavgaya dönüştü. İddiaya göre, Y.A. yanında bulundurduğu silahla M.A'ya 3 el ateş ederek olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bacağından yaralanan ve yakınları tarafından hastaneye kaldırılan M.A'nın tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Polis ekipleri kaçan şüpheli Y.A'yı yakalamak için çalışma başlattı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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