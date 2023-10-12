Edirne'de silahlı kavga: 1 ölü, 1 ağır yaralı, 3 kişi tutuklandı
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Edirne'nin Umurbey Mahallesi'nde meydana gelen silahlı kavgada bir kişi öldü, bir kişi ağır yaralandı. Olaya karışan 3 şüpheli tutuklandı ve cezaevine gönderildi.
Edirne'de geçtiğimiz günlerde 1 kinin öldüğü ve bir kişinin ise ağır yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edirne'nin Umurbey Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde meydana gelen kavgada baba ağır olarak hastaneye kaldırılmış, oğlu ise hayatını kaybetmişti. Olaya ilişkin emniyet ekipleri tarafından kısa sürede yakalanan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Adliyeye sevk edilen cinayet şüphelilerinden O.B, kardeşi E.B. ve D.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - EDİRNE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa