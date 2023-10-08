Edirne'de Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı
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Edirne'de Umurbey Mahallesi'nde çıkan silahlı kavgada, aralarında husumet bulunan kişiler arasında çıkan tartışma sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, olayın şüphelileri gözaltına alındı.
Edirne'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.
Umurbey Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde aralarında husumet bulunan O.B. ve kardeşi E.B. ile T.P. ve babası A.P. arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu E.B, tüfekle T.P. ve A.P'yi yaraladı.
Sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan T.P, hastanede yaşamını yitirdi.
Ameliyata alındığı öğrenilen A.P'nin durumunun ağır olduğu ifade edildi.
Olayın şüphelileri E.B. ve O.B, Edirne Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.