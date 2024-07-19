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Edirne'de Silahlı Kavga: 1 Kişi Yaralandı

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Edirne Dilaverbey Mahallesi'nde iki kişi arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada bir kişi bacağından yaralandı. Şüpheli ise polis tarafından gözaltına alındı.

Edirne'de iki kişi arasında çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Olay, Edirne Dilaverbey Mahallesi Gazi Paşa Caddesi'nde bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine K.B. üzerinde bulunan silahla Ö.K.'ye ateş etti. Silahla ateş edilmesi sonucu Ö.K. bacağından yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı Ö.K., Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinden kaçan şüpheli K.B. ise kısa sürede polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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