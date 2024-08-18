Üye Girişi
Haberler

Edirne'de Silah Kazası Sonucu Hayatını Kaybeden 14 Yaşındaki Duru Pakarda Son Yolculuğuna Uğurlandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de arkadaşıyla silah oynarken silahın ateş alması sonucu göğsüne isabet eden mermiyle hayatını kaybeden 14 yaşındaki Duru Pakarda, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Olayın şüphelisi gözaltına alındı ve tutuklandı.

Edirne'de arkadaşı silahla oynadığı esnada silahın ateş alması sonucu çıkan merminin göğsüne isabet etmesiyle hayatını kaybeden 14 yaşındaki Duru Pakarda, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, Edirne'nin Fatih Mahallesi Gazi Osman Paşa Ortaokulu bahçesinde cumartesi gecesi saat 02.15 sıralarında yaşandı. İddialara göre, yaşları 18'den küçük 5 kişilik arkadaş grubu okulun bahçesinde sohbet ederken 17 yaşındaki K.C.A. yanında getirdiği silahla oynamaya başladı. Silahın aniden ateş alması sonucu 14 yaşındaki Duru Pakarda, sol göğsünden vurularak ağır yaralandı. Olay yerine çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılan Pakarda, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın şüphelisi K.C.A., Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğüne götürülen çocukların işlemleri Çocuk Şube ve Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yürütüldü. Olayın şüphelisi, silahla oynarken silahın ateş alması sonucu Duru'yu vurduğunu itiraf etti.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan K.C.A., Edirne Adliyesine getirildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan K.C.A., cezaevine gönderildi.

Hayatını kaybeden Duru için bugün cenaze töreni düzenlendi. Duru Pakarda, Hasan Sezai Camisinde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Karaağaç Mezarlığına defnedildi.

Cenazeye katılanlar gözyaşlarına hakim olamadı. Duru'nun okul arkadaşları zaman zaman sinir krizi geçirdi. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

3-sayfa edirne 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Sana Değer programının sunucuları kim? Seda Sayan programı neden yok? Sabahın Sultanı Seda Sayan ne zaman başlayacak? CANLI DÖVİZ KURU 19 AĞUSTOS: Dolar, Euro ne kadar? Dolar, Euro, Altın kaç TL? AÖF sonuçları açıklandı mı? AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF sonuç sorgulama ekranı! Silahla araba durduran sivil polis! Hatay'da ne oldu, olay ne? Sivil polis neden vatandaşa silah çekti? Tarihte bugün ne oldu? 19 Ağustos tarihinde dünyada neler oldu? Young Boys-Galatasaray maçı ne zaman? Young Boys- Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro yükseliyor mu? 19 Ağustos Euro kaç lira? Öyle Bir Geçer Zaman Ki Aylin neden öldü? Roblox ne zaman açılacak? 19 Ağustos Pazartesi Roblox açılır mı? Roblox neden engellendi? Roblox ile ilgili son gelişmeler... GELİNİM MUTFAKTA 19 AĞUSTOS 2024 CANLI İZLE || Gelinim Mutfakta kim kazandı? Gelinim Mutfakta sunucusu değişti mi? Nursel Ergin neden yok? Öğretmen mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Öğretmen mülakat sonuçlara nasıl bakılır? Yeşil pasaport kimlere verilir, nasıl alınır ve şartları ne? Yeşil pasaport hangi ülkelerde geçerli? Ali Koç'u iterek düşüren kim? Fatih Özkan kimdir? Göztepe- Fenerbahçe maçında ne oldu? Feyyaz Uçar kimdir? Feyyaz Uçar kaç yaşında, nereli? Amedspor-İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Amedspor-İstanbulspor maçı şifresiz mi? Ahes Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı halka arz oldu mu? Ahes Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı katılım endeksine uygun mu? AHES Gayrimenkul kaç lot veriyor? Hatayspor-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Hatayspor-Kasımpaşa maçı şifresiz mi? Rafa Silva kimdir? Rafa Silva kaç yaşında, nereli? Rafa Silva hangi takımlarda oynadı? İzmir su kesintisi sorgulama! 19 Ağustos İzmir su kesintisi olan yerler neresi? İzmir su kesintisi nereden öğrenilir, neresi aranır?
title