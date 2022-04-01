Edirne'de şiddetli fırtına ağaçları devirdi - Haberler

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Edirne'de şiddetli fırtına ağaçları devirdi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Edirne'de şiddetli fırtına ağaçları devirdi Edirne'de meydana gelen şiddetli fırtına ortalığı yıkıp geçti.

EDİRNE (İHA) - Edirne'de şiddetli fırtına ağaçları devirdi

EDİRNE - Edirne'de meydana gelen şiddetli fırtına ortalığı yıkıp geçti. Fırtınadan dolayı dev ağaçlar devrilirken, Karaağaç yolu trafiğe kapandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından fırtına etkisini göstermeye başladı. Edirne'de bir anda etkisini gösteren şiddetli fırtına sebebiyle dev ağaçlar devrildi. Etrafı kasıp kavuran fırtınadan dolayı bazı evlerin çatıları uçtu, park halindeki arabalarda hasar meydana geldi.

Edirne'de şiddetli fırtına ağaçları devirdi

Edirne'de şiddetli fırtına ağaçları devirdi

Edirne'de şiddetli fırtına ağaçları devirdi

Edirne'de şiddetli fırtına ağaçları devirdi

Edirne'de şiddetli fırtına ağaçları devirdi

Edirne'de şiddetli fırtına ağaçları devirdi

Edirne'de şiddetli fırtına ağaçları devirdi

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İhlas Haber Ajansı / Şener Urfa - 3. Sayfa

Fırtına, Edirne, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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