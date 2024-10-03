Edirne'de Seyir Halindeyken Alev Alan Otomobil Yok Oldu

Edirne'de seyir halindeyken aniden alev otomobil, yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Avrupa Otoyolu Kapıkule yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre; Bulgaristan'dan Türkiye'ye giriş yapan Mehmet Emin Keskindir yönetimindeki 22 RK 321 plakalı Toyota marka otomobil, Keşan'a seyir halindeyken Avrupa Otoyolu'nda aniden alev aldı. Araçta bulunan sürücü ve yanındaki yakını son anda araçtan dışarı çıkarak canlarını kurtarabildi.

Olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralananın olmadığı yangında araç tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri araçta soğutma çalışması gerçekleştirdi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - EDİRNE