Edirne'de Seyir Halindeki Tofaş Otomobil Alev Aldı

Edirne'de Seyir Halindeki Tofaş Otomobil Alev Aldı
Keşan ilçesinde seyir halindeyken alev alan Tofaş marka otomobil, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Sürücünün durumu fark edip otomobilden inmesi olası bir facianın önüne geçti.

Alınan bilgiye göre; Aşağı Zaferiye Mahallesi'nde, saat 23.00 sıralarında gelen olayda, Anafartalar Caddesi'nden çarşı merkezi istikametine giden seyir halindeki 59 TF 240 plakalı Tofaş marka otomobilin motor bölümünden henüz bilinmeyen bir nedenle dumanlar çıkmaya başladı. Durumu fark eden sürücü otomobili yol üstünde bırakarak otomobilden indi.

Sürücünün durumu itfaiye ekiplerine bildirmesinin ardından olay yerine itfaiye ve polis sevk edildi. Kısa sürede alevlerin sardığı otomobil, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Otomobil kullanılamaz hale geldiği yangın ile ilgili inceleme başlatıldı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
