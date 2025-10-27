Edirne'de Seyir Halindeki Otomobil Yangın Çıkardı
Meriç ilçesinde seyir halindeki bir otomobil, bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü, araç kullanılamaz hale geldi ancak yaralanan olmadı.
Edirne'nin Meriç ilçesinde seyir halindeki yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Meriç ilçesinde S.Ö. idaresindeki otomobil seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle alev aldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.
Yangında yaralanan kimse olmazken, jandarma yangınla ilgili inceleme başlattı. - EDİRNE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa