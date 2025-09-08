Edirne'de Seyir Halindeki Otomobil Alev Aldı

Edirne'de seyir halindeyken alev alev yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Edirne'ye günübirlik alışveriş için gelen Bulgaristan vatandaşının kullandığı otomobil, Kapıkule Sınır Kapısı yolunda seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle alev aldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangında yaralanan olmazken, polis yangınla ilgili inceleme başlattı. - EDİRNE