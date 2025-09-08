Haberler

Edirne'de Seyir Halindeki Otomobil Alev Aldı

Edirne'de Seyir Halindeki Otomobil Alev Aldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de bir Bulgaristan vatandaşının kullandığı otomobil, seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü, ancak otomobil kullanılamaz hale geldi.

Edirne'de seyir halindeyken alev alev yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Edirne'ye günübirlik alışveriş için gelen Bulgaristan vatandaşının kullandığı otomobil, Kapıkule Sınır Kapısı yolunda seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle alev aldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangında yaralanan olmazken, polis yangınla ilgili inceleme başlattı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
2 polisin şehit olduğu saldırıdan kahreden görüntüler

Yürek yakan iki kare!
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Savcılık incelemesi sürerken, Manifest'ten sessiz hamle

Savcılık incelemesi sürerken, Manifest'ten sessiz hamle
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.