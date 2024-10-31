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Edirne'de Sentetik Ecza Ele Geçirildi

Edirne'de Sentetik Ecza Ele Geçirildi
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Edirne'nin Keşan ilçesinde yapılan üst aramasında bir şahsın üzerinden 56 adet sentetik ecza ele geçirildi. Şahıs gözaltına alındı ve adli işlem başlatıldı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekiplerince durdurularak üst araması yapılan şahsın üzerinden 56 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre; Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Alabey Sokak'ta devriye görevini yürüten Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri Ö.I.'yı durdurdu. Polisin üst araması yaptığı şüphelinin üzerinden 56 adet sentetik ecza ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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