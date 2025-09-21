Haberler

Edirne'de şehit ailesini dolandıran 11 şüpheli hâkim karşısında

Şehit ailesinin telefonla aranarak kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtan şahıslar tarafından 846 bin lira dolandırıldığının ihbar edilmesi üzerine yakalanan 11 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Edirne'de İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kahraman şehit ailesini dolandıran şüphelilerin yakalanması için koordineli olarak çalışma başlatılmıştı. Şehit ailesinin telefonla aranarak kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtan şahıslar tarafından 846 bin lira dolandırıldığının ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, İstanbul ve Antalya'da düzenledikleri operasyonlarda E.G., İ.K., M.H., B.Ö., K.S.E., A.E., A.Y., H.H.A., S.D., Ş.G. ve H.A. isimli 11 şüpheliyi tek tek yakaladı. Şahıslar, emniyetteki işlemelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerin adliyedeki işlemleri sürüyor. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
