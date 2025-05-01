Edirne'de Samanlık Yangını Eve Sıçradı
Edirne'nin Tayakadın Köyü'nde çıkan samanlık yangını, rüzgarın etkisiyle bir eve sıçradı. Yangında birçok saman balyası, tarım aletleri ve ev zarar gördü. İtfaiye, ambulans ve jandarma olay yerine sevk edildi.
Edirne'de samanlık yangını eve sıçradı
EDİRNE - Edirne'de samanlıkta çıkan yangın rüzgarın etkisiyle eve de sıçradı. Yangında çok sayıda saman balyasıyla birlikte bir ev zarar gördü.
Edirne'nin Tayakadın Köyünde Ersin Turan'a ait evin bahçesinde bulunan samanlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler bahçedeki eve de sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve jandarma sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangında saman balyaları, tarım aletleri ve ev yanarak zarar gördü. Jandarma yangınla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ŞENER URFA - 3.Sayfa