Edirne'de Sahte Altın Operasyonu: 3 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Edirne'de sahte altınları bozdurmak üzere kuyumcuları dolaşan ve ihbar üzerine takibe alınarak yakalanan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Edirne'nin Saraçlar Caddesi'ndeki bir kuyumcuda, sahte 1 gram altın bozdurma girişimi tespit edildi. Kuyumcu esnafının durumu polis ekiplerine bildirmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü, Hırsızlık ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince, olayla ilgili fiziki ve KGYS kamera incelemesi yapıldı.

Polis ekiplerince yapılan çalışma sonucu yakalanan şüpheli şahıslar Y. T., B.T. ve M.E. kiralık araç içerisinde yakalanarak gözaltına alındı.

Araçta ve şahısların üst aramasında ele geçirilen 24 adet sahte 1 gram altın ve 52 bin 445 TL paraya savcı talimatıyla el konuldu.

Olayla ilgili yakalanan 3 şüpheli şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - EDİRNE