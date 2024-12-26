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Edirne'de Şafak Operasyonu: 32 Şüpheli Yakalandı

Edirne'de Şafak Operasyonu: 32 Şüpheli Yakalandı
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Edirne'de düzenlenen eş zamanlı şafak operasyonunda, sosyal medya üzerinden silahlı fotoğraf paylaşan ve çeşitli suçlardan aranan 32 şüpheli özel harekat polisleri tarafından yakalandı. Operasyon sırasında yaşanan anlar katılımcılara heyecan dolu anlar yaşattı.

Edirne'de 33 adrese düzenlenen eş zamanlı şafak operasyonunda özel harekat polislerinin operasyon anı nefes kesti.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, sosyal medya hesaplarından silahlı fotoğraf paylaşan, çeşitli suçlardan atanmaları bulunan 32 şüphelinin yakalanmasına yönelik şafak operasyonu düzenledi.

Özel harekat polislerinin de destek verdiği ve 33 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda nefes kesen anlar yaşandı. Hakkında yakalama kararı bulunan çok sayıda şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, Edirne'nin huzur ve güveni için gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, operasyona katılan polislere başarılar diledi. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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