İmamoğlu Silivri'de hakim karşısında

İmamoğlu hakim karşısında! Siyasi yasak istenen ilk dava başladı
Yunanistan Genelkurmay Başkanı Dimitri'den skandal meydan okuma

Türkiye'yi ayağa kaldıracak kare! Açık açık meydan okudu
Trafik kanunu değişiyor! O ehliyetler iptal edilecek

Trafik kanunu değişiyor! O ehliyetler iptal edilecek
Başkent karlar altında

Okullar tatil edildi, yağış şiddetini her geçen dakika artırıyor

Edirne'de Rüşvet İddiasıyla 38 Gümrük Görevlisi Gözaltına Alındı

Edirne'de Rüşvet İddiasıyla 38 Gümrük Görevlisi Gözaltına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kapıkule Sınır Kapısı'nda rüşvet aldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 38 gümrük muhafaza görevlisi, adliyeye sevk edildi. Soruşturma, gizli kamera ve telefon dinlemeleri ile desteklendi.

Edirne'nin Kapıkule Sınır Kapısı'nda rüşvet aldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 38 gümrük muhafaza görevlisi adliyeye sevk edildi.

Kapıkule Gümrük Kapısı'nda görevli bazı kamu görevlilerinin rüşvet aldığı ihbarı üzerine harekete geçen Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı, konuyla ilgili soruşturma başlattı. Kapıkule'deki bazı birimlere tamirci kılığında gelen dedektifler, rüşvet alındığı tespit edilen noktalara gizli kamera yerleştirdi.

Telefon dinlemeleri ve kamera kayıtlarıyla rüşvet iddialarını kanıtlayan ekipler, savcılık talimatıyla operasyonun düğmesine bastı. 38 kamu görevlisinin gözaltına alındığı operasyonda, rüşvet verdiği iddia edilen 128 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemeleri tamamlanan 38 kamu görevlisi, yoğun güvenlik önlemleri altında Edirne Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerin, adliyedeki işlemleri sürüyor. - EDİRNE

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.