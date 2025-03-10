Edirne'de Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi
Edirne'nin Keşan ilçesinde polis ekipleri, şüpheli H.K.'nın üzerinde ruhsatsız tabanca buldu. Gözaltına alınan H.K. hakkında adli işlem başlatıldı.
Edirne'nin Keşan ilçesinde polis ekipleri, şüphelendikleri H.K.'nın üzerinde ruhsatsız tabanca ele geçirdi.
Alınan bilgiye göre; Alparslan Türkeş Meydanı'nda durumundan şüphelendikleri H.K.'yı durduran Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü asayiş ekipleri, şüphelinin üzerinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - EDİRNE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa