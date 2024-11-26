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Edirne'de Refüje Çıkan Otomobilde 1 Yaralı

Edirne'de Refüje Çıkan Otomobilde 1 Yaralı
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Edirne Atatürk Mahallesi'nde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün otomobili refüje çıktı. Olayda bir kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Edirne'de direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsünün refüje çıkması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, Edirne Atatürk Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.G. idaresindeki 22 ED 382 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi onucu orta refüje çıktı. Kazada 1 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından otomobilde yolcu olarak bulunan 1 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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