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Edirne'de Ramazan Bayramı Coşkusu

Edirne'de Ramazan Bayramı Coşkusu
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Edirne'de Ramazan Bayramı dolayısıyla binlerce vatandaş, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte camilere akın etti. Selimiye ve Eski Camii'de kılınan bayram namazının ardından Edirne Valisi Yunus Sezer, vatandaşlarla bayramlaştı.

Edirne'de Ramazan Bayramı dolayısıyla sabahın ilk ışıklarıyla birlikte camilerin yolunu tutan binlerce vatandaş Mimar Sinan'ın şaheseri Selimiye Camii ve Eski Camii başta olmak üzere camilere akın etti.

Sabahın erken saatlerinden itibaren Edirne'de Ramazan Bayramı namazı hareketliliği başladı. Ramazan Bayramı namazını kılmak isteyen vatandaşlar restorasyonu devam eden ve bir bölümü ibadete açık olan Selimiye Camii ile Eski Camii başta olmak üzere kentteki diğer camilere akın etti. Namazın ardından camide vatandaşlarla tek tek bayramlaşan Edine Valisi Yunus Sezer çocuklara da zarf içerinde harçlıklarını vererek yüzlerini gülümsetti.

Sabah namazını Ulu Camide kılan vatandaşlardan Cevat Işık, Ramazan Bayramı'nın tüm Müslüman alemi için hayırlara vesile olmasını diledi.

Eski Camide kılınan namazın ardından Edirne Valisi Yunus Sezer, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Yüksel Kolcu, Edirne İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, Edirne İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mehmet Kasım Ermiş ve İl Müftüsü Ercan Aksu vatandaşlarla bayramlaştı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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