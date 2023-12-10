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Edirne'de polisten kaçmaya çalışan 3 şüpheli kıskıvrak yakalandı

10 Aralık 2023 15:52 Son Güncelleme: 15:54 Abone Ol

Edirne'nin İstasyon Mahallesi'nde polis ekipleri, şüphelendikleri 1'i kadın 3 şüpheliyi durdurmak istedi. Hızla koşarak kaçmaya başlayan şüpheliler ile polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çevredeki apartmanların içine ve bodrum katlarına saklanan şüpheliler, polis ekiplerinin kovalamacası sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.