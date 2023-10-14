Edirne'de polisten kaçarken kaza yapan araçta 2 düzensiz göçmen yakalandı
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Edirne'de polis ekipleri şüphelendikleri bir aracı durdurmak istedi ancak sürücü kaçmaya başladı. Yaklaşık 7 kilometre süren takip sonunda araç sürücüsü kaza yaparak yakalandı. Araçta bulunan 2 düzensiz göçmen ise İl Göç İdaresine gönderildi. Sürücü ise insan kaçakçılığı suçlamasıyla gözaltına alındı.
Edirne'de polisten kaçarken kaza yapan araçta bulunan 2 düzensiz göçmen yakalanırken araç sürücüsü ise "insan kaçakçılığı" yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.
Polis ekipleri Atatürk Bulvarı'nda şüphelendikleri bir aracı durdurmak istedi. "Dur" ihtarına uymayan sürücü kaçmaya başladı.
Yaklaşık 7 kilometre süren takip sonunda araç sürücüsü, 1. Murat Mahallesi'nde kırmızı ışıkta bekleyen bir araç ve direğe çarptıktan sonra yakalandı.
Araçta bulunan 2 düzensiz göçmen, İl Göç İdaresine gönderilirken, sürücü de "insan kaçakçılığı" suçlamasıyla gözaltına alındı.