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Edirne'de polis servis aracı ile otobüs çarpıştı: 10'u polis 11 yaralı

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Edirne'de polis servis aracıyla otobüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 10'u polis, toplam 11 kişi yaralandı.

Edirne'de polis servis aracı ile otobüs çarpıştı: 10'u polis 11 yaralı

EDİRNE - Edirne'de polis servis aracıyla otobüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 10'u polis, toplam 11 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Kapıkule Sınır Kapısı'nda vardiya değişimlerini tamamlayan polis memurlarını taşıyan 22 DH 245 plakalı servis aracıyla, turist yolcuları taşıyan Sıddık Bozdoğan yönetimindeki 34 GPC 799 plakalı otobüs, Kapıkule-Edirne yolunda çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, ambulans, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralı 10 polis ve servis aracı şoförü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Kapıkule-Edirne yolundaki trafik kontrollü şekilde sağlandı. Otobüs sürücüsü Bozdoğan, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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