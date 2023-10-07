Edirne'de Polis Rolüyle Dolandırıcılık Yapan Şüpheli Tutuklandı

Edirne'de kendisini polis gibi tanıtarak dolandırıcılık yaptığı iddia edilen şüpheli cezaevine gönderildi. Şüpheli, bir yaşlı kadını arayarak hesabının terör örgütünün eline geçtiğini söyleyip para ve ziynet eşyalarını teslim etmesini istemişti. Kadın durumu polise bildirerek şüphelinin suçüstü yakalanmasını sağladı.

Edirne'de kendisini polis gibi tanıtarak dolandırıcılık yaptığı iddia edilen şüpheli cezaevine gönderildi.

Alınan bilgiye göre, Ü.G'yi (80) telefonla arayan M.G, kendisini polis gibi tanıtıp, bankadaki hesabının terör örgütünün eline geçtiğini söyledi.

Şüpheli, Ü.G'den bankadaki parası ve ziynet eşyalarını kendisine teslim etmesini istedi.

Yaşlı kadın, durumu polis ekiplerine haber verdi.

Belirlenen adreste Ü.G ile buluşup 1 milyon 200 bin lira değerindeki para ve ziynet eşyasını teslim alan M.G, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince suçüstü yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.G, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.