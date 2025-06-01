Edirne'de Polis Kaçışında Alkollü Sürücü ve 3 Arkadaşı Gözaltına Alındı

Edirne'de polis uygulamasından kaçmak isteyen alkollü sürücü ve yanındaki 3 kişi, şehir trafiğinde tehlike saçtı. Kaçan araç Atatürk Mahallesi'nde durdurulurken, otomobildeki 4 kişi gözaltına alındı.

Edirne'de huzur uygulaması yapan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gece saatlerinde kentin farklı noktalarında gerçekleştirdikleri asayiş uygulamaları sırasında Atatürk Mahallesi'nde 22 DZ 654 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin "dur" ihtarına uymayan İ.O. yönetimindeki otomobil, hızla olay yerinden kaçtı.

Kaçan aracı takibe alan ekipler, sürücünün ana caddeden ara sokaklara girerek izini kaybettirmeye çalıştığını belirledi. Kaçış sırasında otomobilin bir lastiğinin patlamasına rağmen kaçışını sürdüren sürücü, Atatürk Mahallesi içinde yakalandı. Polis ve alkolü sürücü kovalamacası ise dron ile havadan görüntülendi. Alkolü sürücülerin yakalanmamak için alkol şişelerini kovalamaca esnasında polislere fırlattığı belirtildi.

Otomobilde bulunan 4 kişi gözaltına alınırken, ters kelepçe takılan şüphelilerden biri, "Ben kaçmadım neden kaçayım, şoför kaçtı" diyerek kendini savundu, arkadaşına ise sitem etti.

Otomobilde yapılan aramada alkol şişeleri tespit edilirken, yapılan kontrollerde sürücü İ.O.'nun 1.01 promil alkollü olduğu belirlendi. Gözaltına alınan 4 şahısla ilgili adli işlem başlatıldı. - EDİRNE