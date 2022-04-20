Polis ekipleri mahallelerde bilgilendirici broşür dağıttı

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, KADES hakkında bilgilendirme çalışması çerçevesinde kadınlara broşür dağıttı.

Kadın Destek Uygulaması (KADES) ile ilgili çalışmalarını sürdüren ekipler, uygulamanın bilinirliğini arttırmak için esnafın yanı sıra mahallelerde de kadına şiddetle mücadelenin önüne geçilmesi amacıyla bilgilendirici broşür dağıttı. Karaağaç, Yeniimaret, Yıldırım Hacı Sarraf ve Yıldırım Beyazıt mahallelerine giderek çalışma yapan ekipler, iş yerlerini ve kurs merkezlerini ziyaret ederek bilgilendirmede bulundu.

Uygulamanın işleyişi ile ilgili vatandaşları ve esnafı bilgilendiren ekipler, yapılması gerekenler hakkında bilgi verdi. - EDİRNE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa