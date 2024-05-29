Üye Girişi
Haberler

Edirne'de Polis Ekipleri Kaçan Otomobilde Uyuşturucu Buldu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçan otomobilde bulunan şüpheliler, yakalanacaklarını anlayınca yanlarında bulunan uyuşturucuyu yol kenarına attılar. Polis ekipleri uyuşturucu maddeyi buldu ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Edirne'de polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçan otomobilde bulunan şüpheliler, yakalanacaklarını anlayınca yanlarında bulunan uyuşturucuyu yol kenarına attılar.

Edinilen bilgiye göre, Edirne'de şehir girişinde polis ekipleri bir otomobili durdurmak istedi. Otomobil sürücüsü dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

Yunus polisleri tarafından yaşanan kovalamaca sonucu, 22 ADB 100 plakalı otomobilde yakalanan şüpheli sürücü M.N. ve yanında yolcu olarak bulunan B.Ç. gözaltına alındı.

Polis ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası iddiaya göre şüpheliler, yakalanacaklarını anlayınca otomobilin camından uyuşturucu attılar. Polis ekipleri yol kenarında yaptıkları aramada uyuşturucu maddeyi bularak ele geçirdi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İnceleme Edirne Kaçakçılık 3.Sayfa Güncel Haberler

Ünlü oyuncu Gülşah Çomoğlu hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu Gülşah Çomoğlu hayatını kaybetti

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Musavat Dervişoğlu ile görüşmememiz için hiçbir neden yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Musavat Dervişoğlu ile görüşmememiz için hiçbir neden yok

 İsrail'e meydan okuyan Kassam Tugayları, roketleri nasıl üretiyor? Görüntüleri ilk kez yayınladılar

İsrail'e meydan okuyan Kassam Tugayları, roketleri nasıl üretiyor? Görüntüleri ilk kez yayınladılar

 AK Parti'yi karıştıran ikramiye iddiası! 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önüne götürmeye yüzüm yok'

AK Parti'yi karıştıran ikramiye iddiası! "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önüne götürmeye yüzüm yok"
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title