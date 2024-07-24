Üye Girişi
Haberler

Edirne'de Polis Ekipleri Kaçak Göçmenleri Yakaladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de polis ekiplerinin uygulama yaptığı noktada dur ihtarına uymayarak kaçan otomobilde 1 organizatör ve 4 kaçak göçmen yakalandı. Şüpheli otomobil polis kovalamacası sonucu İstasyon Mahallesi'nde durduruldu. Yakalanan kaçak göçmenler emniyetteki işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

Edirne'de polis ekiplerinin uygulama yaptığı noktada dur ihtarına uymayarak kaçan otomobilde 1 organizatör ve 4 kaçak göçmen yakalandı.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri şehrin girişinde uygulama yaptığı sırada şüphe üzerine bir otomobili durdurmak istedi. Dur ihtarına uymayarak kaçmaya başlayan şüpheli otomobil polis kovalamacası sonucu İstasyon Mahallesi'nde yakalandı. Duran otomobilde bulunan yaklaşık 17 düzensiz göçmen ve sürücü Şenol G. yaya olarak kaçmaya başladı. 2 Suriye, 2 Libya uyruklu düzensiz göçmen ve sürücü Şenol G. polisler tarafından yakalandı.

Öte yandan bir kaçak göçmenin sakat ayağına rağmen bastonu ile kaçtıktan sonra yakalandığı görüldü.

Kaçak göçmenler emniyetteki işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

Şüpheli otomobile ise sahte Bulgaristan plakası takıldığı öğrenilirken, sürücü Şenol G. göçmen kaçakçılığı suçundan polis ekiplerince gözaltına alındı.

Polis ekipleri kaçan göçmenleri yakalamak için çalışma başlattı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Göçmen Edirne 3.Sayfa Güncel Haberler

Milli Eğitim Bakanı Tekin: Mevzuata uymayan Fransız okullarına işlem yapılacak

Milli Eğitim Bakanı Tekin: Mevzuata uymayan Fransız okullarına işlem yapılacak

 Yargıtay kararını verdi! Türkiye'nin dev havayolu şirketi Atlasglobal resmen iflas etti

Yargıtay kararını verdi! Türkiye'nin dev havayolu şirketi Atlasglobal resmen iflas etti

 Merkez Bankası'ndan Suudi Arabistan hamlesi! 5 milyar dolarlık işlem sona erdi

Merkez Bankası'ndan Suudi Arabistan hamlesi! 5 milyar dolarlık işlem sona erdi

Bakmadan Geçme

2024- 2025 Süper Lig yaz transfer sezonu ne zaman bitiyor? Transfer sezonu ne zaman bitecek? Süper Lig maçları ne zaman başlayacak? Türkiye- Hollanda voleybol maçı ne zaman? Türkiye- Hollanda Olimpiyat maçı saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş- Bandırmaspor maçı ne zaman? Beşiktaş- Bandırmaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Öğretmenlik Meslek Kanunu taslağı Meclis'ten geçti mi? Öğretmenlik Meslek Kanunu taslağı kabul edildi mi? Ömer Fırat kimdir? PKK'nın Süleymaniye sorumlusu Ömer Fırat öldürüldü mü? Atlasglobal iflas mı etti? Atlasglobal'e ne oldu? TÜİK TEMMUZ AYI ENFLASYON ORANLARI ll 2024 Temmuz ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? 24 TEMMUZ HAMSTER KOMBAT GÜNLÜK ŞİFRE KOMBO | Hamster Kombat yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat nedir? D SMART FREKANS BİLGİLERİ || D-Smart ve D-Smart GO şifresiz mi? Galatasaray hazırlık maçı nereden izlenir? Galatasaray- Lecce maçı hangi kanalda? Galatasaray- Lecce hazırlık maçı saat kaçta, nasıl izlenir? #9917 Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi rakibi kim olacak? Galatasaray şampiyonlar ligi ön eleme maçı ne zaman oynayacak? #9917 24 TEMMUZ GÜNCEL ALTIN KURU ll Gram altın ne kadar? Çeyrek, yarım, tam altın ne kadar? Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası altın ne kadar oldu? Fırat Çelik kimdir? Kızılcık Şerbeti kadrosuna dahil olan Fırat Çelik kaç yaşında, nereli? Başakşehir - La Fiorita maçı izle! Başakşehir - La Fiorita maçı hangi kanalda, saat kaçta? Başakşehir - La Fiorita maçı şifresiz izleme linki EGM ATAMA SONUÇLARI 2024 ll EGM atama sonuçları ne zaman açıklanacak? EGM atama sonuçları açıklandı mı?
+18 uyarısıyla yayınlanan Sosis Partisi animasyonuna tepkiler çığ gibi! RTÜK harekete geçti

+18 uyarısıyla yayınlanan Sosis Partisi animasyonuna tepkiler çığ gibi! RTÜK harekete geçti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title