Edirne'de Polis Denetiminde 57 Şişe Gümrük Kaçağı İçki Ele Geçirildi

Edirne'de polis ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, otomobillerde yapılan aramalarda 57 şişe gümrük kaçağı içki ve faturasız malzemeler ele geçirildi. Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.