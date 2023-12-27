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Edirne'de PKK/KCK ve FETÖ şüphelileri yakalandı

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Edirne İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonda, yurt dışına kaçma hazırlığında olan 1 PKK/KCK ve 7 FETÖ terör örgütü şüphelisi yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

Edirne'de jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmalarda yurt dışına kaçma hazırlığında olan 1 PKK/KCK ve 7 FETÖ terör örgütü şüphelisi yakalandı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığının terörle mücadeleye yönelik gerçekleştirdiği faaliyetler çerçevesinde 1 PKK/KCK ve 7 FETÖ silahlı terör örgütü üyesi şahıs olmak üzere toplam 8 şüpheli, yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri devam ediyor. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Edirne PKK Güvenlik Yakalama Terör 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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