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Edirne'de pazarda taşlı sopalı kavga: 2 yaralı

Edirne'de pazarda taşlı sopalı kavga: 2 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Edirne'de pazarda husumetlilerinin taşlı sopalı saldırısına uğrayan 2 pazarcı esnafı yaralandı.

Edirne'de pazarda husumetlilerinin taşlı sopalı saldırısına uğrayan 2 pazarcı esnafı yaralandı.

İddialara göre, sebze-meyve pazarında satış yapan 2 esnaf, aralarında husumet bulunan bir grubun taşlı ve sopalı saldırısına uğradı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kavgada yaralanan 2 pazarcı, ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Edirne 3. Sayfa Haberler

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